Последнее обновление: 23.12.2016 15:17

МОК запустил дисциплинарные процедуры в отношении 28 российских спортсменов за допинг

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил в пятницу, что открывает дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, причастных к манипуляциям с допинг-пробами мочи на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В начале декабря была опубликована вторая часть доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В отчете независимой группы под руководством канадского спортивного юриста Ричарда Макларена содержатся новые подробности масштабной схемы манипулирования допинг-пробами атлетов и утверждается, что ее поддерживали российские власти. Москва это отрицает.

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