Шалости Минфина РБ: Айтишникам – подоходный 13%, туристам – 3 базовых за пересечение границы

Пока весь мир получает дешевые кредиты от международных институтов на долгие года под низкий процент для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом, Беларусь, единственная в мире и ведомая упертым пенсионером, продолжает идти своим путем – затраты на коронавирус будут покрыты за счет населения.

Как сообщил сегодня первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, с 2021 года будут временно повышены ставки налогов для компенсации ковидных расходов.

Власти в 2021-2022 годах повысят ставку налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%, с 25% до 30% для ломбардов.

Особый привет от властей чиновник передал айтишникам – работникам компаний ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" повысят подоходный налог с 9% до 13%.

Будут повышены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров и автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости, то есть более чем в 2 раза.

Мингорсовет получит возможность увеличить в 4 раза ставки единого налога с ИП и других физлиц.

Регионы получат право вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами с максимальной массой не более 5 тонн в размере не более 3 базовых величин.

Как сообщалось, ранее будет повышена с 10% до 20% ставка НДС на лекарства, отдельные виды продовольствия и датские продукты питания .

Кроме того, предлагается откорректировать перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Пониженную ставку НДС могут отменить также в отношении лекарств.

Минфин оценивает эти поборы, которые будут целиком оплачены из карманов населения, примерно в 800 млн. рублей, что должно покрыть расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 2020 году в объеме 600 млн. рублей.

Таким образом, в 2021 году государство дополнительно поимеет каждого гражданина страны, включая престарелых и младенцев, на $33,5.