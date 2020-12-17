Последнее обновление: 17.12.2020 22:40

Депутаты отказали Савиных в поправке «Евроопта»

Нижняя палата белорусского парламента сегодня отклонила предложенную депутатом Андреем Савиных скандальную поправку в Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания.

Суть поправки сводилась к повышению порогового показателя доли оператора розничной торговли в товарообороте региона с 20% до 25%. Против этой поправки выступили и бизнес-союзы и Министерство торговли.

Увеличение доли сегодня выгодно только «Евроопту». Но, как оказалось, в палатке иногда может звучать «нет».

Андрей Савиных в парламенте вообще-то курирует внешнюю политику.

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