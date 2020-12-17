Беларусь в 2021 году планирует потратить на погашение госдолга Br4,9 млрд, сообщил сегодня первый замминистра финансов Дмитрий Кийко в парламенте.

"В 2021 году на погашение государственного долга планируется направить в эквиваленте Br4,9 млрд, что на Br1,4 млрд меньше, чем в текущем году. 97% от этой суммы (порядка $1,9 млрд) - это валютный долг", - сказал Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

Расходы на обслуживание госдолга вырастут почти на 350 млн. и составят 3,1 млрд рублей. Эти расходы учтены в общих расходах бюджета.

"Таким образом, более 11% республиканского бюджета за счет текущих доходов будет направляться на обслуживание долга", - уточнил первый замминистра.

Для рефинансирования планируется привлечь до $1 млрд, в том числе на внутреннем финансовом рынке - $200 млн, на внешних финансовых рынках - $775 млн.

"Также на погашение части госдолга в 2021 году предполагается направить остатки средств республиканского бюджета в размере около $740 млн, которые сформированы в текущем году за счет сверхплановых заимствований", - добавил Дмитрий Кийко.

Уровень госдолга к ВВП на конец 2021 года составит 38,3%.