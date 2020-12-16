Цены на сахар и подсолнечное масло в России должны снизиться в течение 5 дней

Минсельхоз России заключил с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — сказал Патрушев на церемонии подписания соглашений. В результате реализации этих мер, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 г., оптовые цены на сахар снизятся до 36 руб. за кг, на подсолнечное масло – до 95 руб. за литр, объяснил министр.

Цены на эти продукты в рознице составят 46 руб. и 110 руб. соответственно, уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Патрушев напомнил, что соглашения подписаны по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и направлены на стабилизацию цен на продовольствие, в частности, на сахар и подсолнечное масло. Параметры соглашений Минсельхоз проработал с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.

На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.