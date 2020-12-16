Последнее обновление: 16.12.2020 11:02

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе WhatsApp, YouTube и Telegram

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу).

Около 96% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте, передает ТАСС.

Сбои по всему миру также наблюдаются в работе видеохостинга YouTube. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Наблюдаются неполадки по всему миру и в работе мессенджера Telegram. Большая часть пользователей (86%) жалуется на невозможность подключения к сервису, а 13% - о невозможности отправлять сообщения.

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