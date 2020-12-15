Оппозиция анонсировала планы экономического давления на режим Лукашенко

Офис Светланы Тихановской и НАУ на прошедшей 15 декабря 2020 года совместной пресс-конференции представили свои планы по оказанию экономического давления на режим Лукашенко.
В частности, представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович презентовал 7 направлений экономического давления, по которым уже идёт работа:
1. Внутренние санкции со стороны населения: отказ от покупок и платежей, которые поддерживают режим.
2. Расследование и ограничение коррупционных схем «кошельков» режима.
3. Заморозка международного сотрудничества с госсектором.
4. Остановка международного сотрудничества и финансирования беларусских госбанков.
5. Закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых гособлигаций. Пересмотр выплаты гособлигаций, выпущенных режимом после 9 августа 2020 года.
6. Ограничение экспорта ключевых госпредприятий, где репрессируют работников.
7. Остановка иностранных инвестиций – и со стороны предприятий, и со стороны других государств.
В свою очередь представитель НАУ Евгений Бурый предложил иностранным финансовым институтам, кредитным и банковским учреждениям прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессий беларуского народа.
Всем кредиторам предлагается:
1. Принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов;
2. Потребовать досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств;
3. Не допускать продление кредитных договоров.