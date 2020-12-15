Оппозиция анонсировала планы экономического давления на режим Лукашенко

Офис Светланы Тихановской и НАУ на прошедшей 15 декабря 2020 года совместной пресс-конференции представили свои планы по оказанию экономического давления на режим Лукашенко.

В частности, представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович презентовал 7 направлений экономического давления, по которым уже идёт работа:

1. Внутренние санкции со стороны населения: отказ от покупок и платежей, которые поддерживают режим.

2. Расследование и ограничение коррупционных схем «кошельков» режима.

3. Заморозка международного сотрудничества с госсектором.

4. Остановка международного сотрудничества и финансирования беларусских госбанков.

5. Закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых гособлигаций. Пересмотр выплаты гособлигаций, выпущенных режимом после 9 августа 2020 года.

6. Ограничение экспорта ключевых госпредприятий, где репрессируют работников.

7. Остановка иностранных инвестиций – и со стороны предприятий, и со стороны других государств.

В свою очередь представитель НАУ Евгений Бурый предложил иностранным финансовым институтам, кредитным и банковским учреждениям прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессий беларуского народа.

Всем кредиторам предлагается:

1. Принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов;

2. Потребовать досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств;

3. Не допускать продление кредитных договоров.