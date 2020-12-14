Последнее обновление: 14.12.2020 20:56

Роскосмос провел второе испытание тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Роскосмос сегодня осуществил второй испытательный запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», которая вывела на околоземную орбиту макет полезного груза.

«Сегодня, 14 декабря 2020 года, в 08:50 … с государственного испытательного космодрома Плесецк в рамках лётно-конструкторских испытаний ракетного космического комплекса «Ангара» произведен пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», - говорится в сообщении Роскосмоса.

«Она летает, черт возьми», - написал в твитере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту.

В ракетах этого семейства не используются токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет значительно повысить его показатели экологической безопасности.

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