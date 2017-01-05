Шведские власти планируют вооружить охранников АЭС

Власти Швеции приняли решение выставить вооруженных охранников у АЭС страны с февраля.

Согласно решению властей, охранники всех трех АЭС будут вооружены огнестрельным оружием с 1 февраля. Не уточняется, имели ли при себе какое-либо оружие охранники до этого момента.

Представитель одной из шведских АЭС Андерс Остерберг заявил, что причиной для решения властей стала оценка общей безопасности, а не какая-либо определенная угроза.

Десять реакторов Швеции расположены в Оскарсхамне, Рингхальсе и Форсмарке.