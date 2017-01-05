Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Шведские власти планируют вооружить охранников АЭС

Категории: Швеция АЭС

Власти Швеции приняли решение выставить вооруженных охранников у АЭС страны с февраля.

Согласно решению властей, охранники всех трех АЭС будут вооружены огнестрельным оружием с 1 февраля. Не уточняется, имели ли при себе какое-либо оружие охранники до этого момента.

Представитель одной из шведских АЭС Андерс Остерберг заявил, что причиной для решения властей стала оценка общей безопасности, а не какая-либо определенная угроза.

Десять реакторов Швеции расположены в Оскарсхамне, Рингхальсе и Форсмарке.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование