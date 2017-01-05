Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Ирак с нового года начал сокращать добычу нефти

Ирак начал сокращать добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК с наступлением нового года. Об этом сообщил министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей — с целью стабилизации цен на нефть. Ирак изначально просил не включать его в соглашение из-за борьбы с террористами ИГ, но впоследствии присоединился к договору.

"Ирак подтверждает свою приверженность решению ОПЕК… через проработанный план снижения добычи на месторождениях страны с началом нового года", - сказал министр.

Аль-Лаиби отметил, что сокращение прекратится после увеличения цен на нефть на мировом рынке.

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