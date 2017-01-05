Минск до сих пор не договорился с Москвой о тарифах на транзит нефти

Беларусь до сих пор не согласовала с Россией тарифы на транзит нефти по своей территории в 2017 году. Об этом заявило сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Беларуси ( МАРТ) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов", - сообщает БелТА.

В ведомстве заявили, что в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была, говорится в сообщении.