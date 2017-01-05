Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Минск до сих пор не договорился с Москвой о тарифах на транзит нефти

Беларусь до сих пор не согласовала с Россией тарифы на транзит нефти по своей территории в 2017 году. Об этом заявило сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Беларуси ( МАРТ) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов", - сообщает БелТА.

В ведомстве заявили, что в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была, говорится в сообщении.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование