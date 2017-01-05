Tesla займется производством литий-ионных батарей

Компания Tesla Motors начнет серийное производство литий-ионных батарей на заводе Gigafactory в штате Невада, США. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производить батарейки, которые будут использоваться для продуктов накопления энергии Tesla и автомобилях Model 3 sedan, компания будет вместе с корпорацией Panasonic.

По сообщению Tesla, завод Gigafactory к 2018 году будет производить 35 гигаватт-часов литий-ионный элементов питания в год. Это, по данным компании, «почти столько же», сколько делают «остальные производители батарей» всего мира «вместе взятые».

Завод Gigafactory «на пике производства» в 2017 году сможет предоставить 6,5 тыс. рабочих мест для жителей штата, отмечают в компании. Также «косвенно» будет создано от 20 до 30 тыс. дополнительных рабочих мест в «близлежащих регионах».

В середине октября 2016 года стало известно, что Tesla Motors и корпорация Panasonic заключили соглашение о сотрудничестве по производству компонентов для солнечных батарей. Согласно заявлению Tesla, они будут производить фотоэлементы и модули для солнечных батарей на совместном с SolarCity заводе в штате Нью-Йорк.