Беларусь повышает с 1 февраля тарифы на транзит российской нефти

Беларусь с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти через свою территорию. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №48 от 30 декабря 2016 года, которое опубликовано 5 января на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 рубля за тонну без учета НДС (ранее 267,32 рубля). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит 123,66 рубля (ранее 114,82 рубля)

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Беларуси повышались 1 февраля 2016 года.