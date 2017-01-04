Последнее обновление: 04.01.2017 18:07

Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп поблагодарил компанию Ford за отказ от строительства завода в Мексике на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, отказ от строительства нового завода по производству автомобилей Ford на территории Мексики означает создание 700 новых рабочих мест в США и начало движения по сохранению производства на территории страны.

Ранее компания Ford Motor сообщила об отказе от планов по строительству нового завода в городе Сан Потоси на территории Мексики, после того как Трамп подверг критике это решение и пригрозил компании повышением налогов. «Делайте автомобили в США или платите большой пограничный налог!», - написал тогда Трамп.

СЕО Ford Марк Филдс объяснил свое решение тем, что небольшие машины, которые компания планировала производить на заводе в Сан Потоси, могли не пользоваться спросом в США. Кроме того, он сообщил о решении компании вложить $700 млн в строительство завода в Мичигане.

Ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили без дополнительных пошлин позволяют нормы торгового соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал расторгнуть.

​Кроме компании Ford, за производство на территории Мексики автомобилей для последующей их продажи на территории США Дональд Трамп подвергал критике компанию General Motors.

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