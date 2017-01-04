Последнее обновление: 04.01.2017 18:07

В Чехии впервые за 10 лет обнаружили птичий грипп

Случаи птичьего гриппа впервые за последние 10 лет зафиксированы на юго-востоке Чехии у нескольких десятков домашних птиц, в районах заражения создается трехкилометровая охранная зона, сообщил в среду журналистам директор государственного ветеринарного управления Збынек Семерад.

"Один случай птичьего гриппа подтвержден в Знойемском районе, затем в двух хозяйствах в Моравском Крумлове. Состоявшееся нынешней ночью в нашей лаборатории обследование подтвердило высокопатогенный штамм птичьего гриппа типа Н5. Далее проверяется подозрение о подтипе N8", - сказал Семерад.

Специалисты предполагают, что домашние птицы могли заразиться от диких уток, которые слетаются на расположенные в данных районах пруды. Помимо трехкилометровой охранной зоны, в местах обнаружения птичьего гриппа также создаются 10-километровые контрольные зоны.

Случаи обнаружения у домашних птиц высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтипа H5N8 в последние месяцы зафиксированы на фермах в Германии, Австрии, Голландии, Франции, Польше, Венгрии и Хорватии, а буквально накануне Нового года — также в Словакии.

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