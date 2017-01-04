Cтоп-лосс поможет избежать потерь на форексе

Несмотря на кажущуюся простоту, трейдинг на валютном рынке Форекс представляет собой целый комплекс мероприятий, при которых игроку приходится не только правильно рассчитывать прибыль, но и уметь вовремя остановиться, а иногда и не просто закрыть сделку, а прекратить торги до следующего дня. В подобных ситуациях считанные секунды могут привести к серьезным финансовым потерям, что вынуждает трейдера оставаться постоянно в напряжении и использовать на практике доступные вспомогательные инструменты.

Современные программные ресурсы все больше автоматизируют процесс торговли, но даже с учетом подобной помощи трейдеру все равно приходится находиться у компьютера, чтобы контролировать процесс торговли и предпринимать решительные действия, если появится опасность гепов, т.е. когда закрыть сделку можно не успеть. В таких случаях следует применять отложенные ордера, ордера тейк профита и стоп-лоссы. С ними вы сохраните инвестиции и сможете предотвратить серьезные потери в ситуациях, когда тренд разворачивается. Главное условие, позволяющее избежать потенциальных потерь – своевременные и решительные действия трейдера, который должен постоянно контролировать открытые сделки.

Что такое стоп-лосс

В дословном переводе «стоп-лосс» означает остановку потерь. Применяется он также и при cfd demokonto, где предел выставляется в районе десяти процентов от общей суммы счета. Если же в торговле участвуют новички, им лучше увеличить этот предел в два раза, тем самым сократив потенциальные убытки.

Польза стоп-лосса очевидна, однако многие трейдеры неохотно используют его в своей практике, переживая на счет потенциальных убытков. Существует мнение, будто стоп-лосс намеренно поглощает депозит игрока. Иногда случаются ситуации, когда тренд сохраняет свое направление и депозит «убивает» уже цена. Впрочем, каждый трейдер должен сам для себя решать, чему верить и как торговать. Но при этом вы должны понимать, что если даже вы попали в убыточную позицию, ее достаточно просто переждать, пока цена не возвратится на прежнее значение.

Примеры работы опытных трейдеров показывают, что работать можно как со стоп-лоссом, так и не используя его. Однако в подавляющем большинстве случаев применение этого инструмента оказывается экономически оправданным. Важно лишь правильно устанавливать инструмент, чтобы не потерять весь депозит и при этом сохранить высокую доходность. Место для установки зависит от нескольких факторов, среди которых – размер лота и объем ваших инвестиций.

Как выставлять стоп-лосс

При покупке лота выставляйте уровень ниже открываемого ордера. Тем самым вы сократите потенциальные потери и сохраните свой депозит даже в случае резкого падения котировок.

Продавая валюту или акции, стоит выставлять стоп-лосс выше уровня открытой позиции, а также обращать внимание на события, отображенные в экономическом календаре. Тем самым вы страхуете свои сбережении от резкого роста цен.

Стоит вспомнить и про частный случай использования стоп-лосса. Речь идет о функции «трейлинг стоп», которая перемещает границу стоп-лосса параллельно с движением рынка. Граница инструмента передвигается автоматически после прохождения 15 пунктов в нужном направлении. Таким образом, трейдер всегда получает прибыль, если хоть однажды сработает трейлинг-стоп.

Несколько иначе выглядит ситуация, когда вы торгуете с использованием методики скальпинга. Здесь действительно стоит отказаться от выставления стоп-лоссов, поскольку для этого требуются дополнительные затраты времени, которого у игрока, как правило, нет.

Как видите, необходимость стоп-лосса очевидна в большинстве случаев, ведь этот инструмент позволяет застраховать ваш депозит от резких скачков на рынке. Но вы должны правильно его использовать, иначе можно получить противоположный эффект.