Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Украина будет производить американский автомат М-16

"Укроборонпром" будет производить американскую автоматическую винтовку М-16. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству ГК Укроборонпром Владимир Коробов, передает ЛІГА.net.

"У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся - это производство винтовок М-16 на территории Украины. Мы начинаем этот проект, и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы", - сказал он, отметив, что запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО.

В свою очередь глава ГК Укроборонсервис Сергей Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование