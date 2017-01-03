Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Трамп пригрозил General Motors повышением налогов

Избранный президент США Дональд Трамп (займет пост главы государства 20 января 2017 года) пригрозил корпорации General Motors повышением налогов, если та не откажется от продажи в США выпущенных в Мексике автомобилей.

«General Motors поставляет дилерам в США сделанные в Мексике Chevy Cruze и не платит налогов при пересечении границы. Делайте в США или платите большой пограничный налог!», - написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Беспошлинно ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили позволяют нормы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал расторгнуть.

В преддверии выборов Трамп неоднократно критиковал крупные американские компании, за вывод производственных мощностей за пределы страны и обещал принять меры для их возвращения в страну. Среди таких мер тогда еще кандидатом на пост президент упоминалось и введение 35%-ной пошлины на автомобили, ввозимые в страну с мексиканских заводов Ford, GM и других компанией.

По данным Мексиканской ассоциации автоиндустрии, 80% всех производимых в стране легковых автомобилей отправляется на экспорт, из них 86% экспортируются в рамках NAFTA в США и Канаду. Всего в 2015 году Мексика отправила на экспорт 2,8 млн легковых автомобилей (4-е место в мире), из которых 1,993 млн попало в США. Автопром обеспечивает Мексике 3,2% ВВП и около 900 тыс. рабочих мест.

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