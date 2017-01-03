Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Китай вложит свыше $115 млрд в развитие железных дорог в 2017 году

Компания China Railway Construction Corporation до конца текущего года вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры страны 800 миллиарда юаней (115,2 миллиарда долларов). Об этом заявил генеральный директор Лу Дунфу на встрече, посвященной итогам работы корпорации в 2016 году, сообщает ТАСС.

"В наступившем году мы продолжим строительство дорог, сосредоточив усилия на прокладке путей в западной части страны", - приводит его слова электронная версия издания "Цзинцзи цанькао бао".

К концу 2015 года общая протяженность железных дорог в Китае достигла 121 тысячи километров, а в 2016 году этот показатель вырос до 124 тысячи километров. В настоящее время протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в Китае составляет 22 тысячи километров. Ожидается, что общая протяженность ВСМ в стране составит к 2020 году 30 тысяч километров.

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