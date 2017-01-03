Новое месторождение нефти обнаружили в Беларуси.

"Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", - сообщила пресс-служба РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина N1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов, находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. "Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление", - заявили в Белоруснефти.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины N2 Угольская, уточнила пресс-служба.

В декабре заместитель премьер-министра Михаил Русый сообщил, что добыча нефти в стране стабилизирована на уровне 1,6 млн тонн в год, разведанные запасы позволяют вести добычу 35 лет. Весь объем добываемой нефти Беларусь отправляет на экспорт, в том числе экспортируется порядка 70% добываемого попутно газа. В настоящее время, по словам М.Русого, идет разведка новых месторождений. По предварительным оценкам, есть еще 5 млн тонн извлекаемых запасов нефти.