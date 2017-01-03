Правительство РБ утвердило финансовую программу республиканского бюджета на 3 года

Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы.

Согласно постановлению Совмина № 1094 от 28 декабря 2016 г., темп роста ВВП в 2017 году установлен в размере 100,2%, в 2018 году - 101,4%, в 2019 году - 102,2%.

Размер ставки финансирования на конец 2017 года запланирован на уровне 16%, на конец 2018 года - 13%, на конец 2019 года - 10%.

Курс доллара США ожидается в размере Br2,2114 по итогам 2017 года, Br2,2267 - по итогам 2018 года, Br2,2452 - по итогам 2019 года.

Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне $35 за баррель в 2017 году, $42 - в 2018 году, $50 - в 2019 году.

Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет.

Доходы государственного бюджета в 2017 году составят Br18 млрд 235 млн 240 тыс. 867, в 2018 году - Br19 млрд 936 млн 503 тыс. 903, в 2019 году - Br21 млрд 878 млн 748 тыс. 726; расходы - Br16 млрд 739 млн 90 тыс. 345, Br18 млрд 557 млн 228 тыс. 903 и Br20 млрд 145 млн 888 тыс. 726 соответственно; профицит - 1 млрд 496 млн 150 тыс. 522, 1 млрд 379 млн 275 тыс. и 1 млрд 732 млн 860 тыс. соответственно.

Также документом установлены предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам и подпрограммам по перечню, утвержденному постановлением Совета министров от 23 февраля 2016 года №148 (без учета государственной инвестиционной программы).

Финансовая программа разработана на основе консервативной оценки прогноза социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу. Объем доходов республиканского бюджета на 2018-2019 годы установлен, исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 год.

"Реализация программы будет осуществляться с учетом таких мер бюджетно-налоговой политики, как обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу; формирование республиканского бюджета с профицитом в размере не менее 25% от суммы погашения государственного долга в соответствующем финансовом году; формирование местных бюджетов без дефицита; налоговая нагрузка на экономику на уровне, не превышающем 26% от ВВП; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней в течение не менее чем трех лет, если иное не установлено законодательными актами; распределение субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска, на основе объективных, законодательно установленных критериев; повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение взаимосвязи выделения бюджетных средств с результатами деятельности заказчиков государственных программ", - говорится в сообщении правительства, размещенном на сайте.

Министерству экономики до 1 марта 2017 года поручено внести в Совет министров проект нормативного правового акта, определяющего порядок взаимодействия государственных органов и иных организаций при формировании прогноза социально-экономического развития и уточнении его основных параметров.

Министерство финансов в течение 2017 года должно вносить предложения о корректировке показателей финансовой программы на основании представленных Министерством экономики расчетов уточненных основных параметров прогноза экономического развития и важнейших денежно-кредитных показателей.