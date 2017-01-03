В Китае промышленный PMI в декабре достиг максимума за три года

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в декабре ускорился до 51,9 пункта, показав максимально высокое значение с января 2013 года, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

Согласно изданию, в декабре наблюдался рост числа новых предприятий, также наблюдался рост закупок. Впервые за четыре месяца выросли запасы на складах предприятий.

"В декабре в экономике КНР продолжились положительные изменения, по многим показателям возникла оптимистичная картина, хотя ситуация с ростом складских запасов и ростом цен остается открытой, для действительной стабилизации экономики еще необходимы дальнейшие наблюдения", — отмечает аналитик CEBM Group Чжун Чжэншэн.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживается инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

В воскресенье госстатбюро КНР опубликовало официальные данные PMI промышленном секторе экономики Китая в декабре. Показатель составил 51,4 пункта, что на 0,3 пункта ниже показателя ноября.