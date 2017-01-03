Совмин установил планово-расчетные цены на ЖКУ в 2017 году

Совет министров постановлением №1114 от 29 декабря 2016 года установил предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание населению на 2017 год.

Как сообщается на сайте правительства, единые для всех областей и города Минска ПРЦ установлены на техническое обслуживание жилых домов - Br0,1155 за 1 кв. м.

Для Брестской области ПРЦ на водоснабжение установлены в размере Br0,7839 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,6654 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br102,91 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,37 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br8,1582 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br9,0944 за 1 куб. м.

Для Витебской области ПРЦ на водоснабжение составляют Br0,848 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,6556 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br111,92 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,33 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br7,6919 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br9,9 за 1 куб. м.

Для Гомельской области ПРЦ на водоснабжение установлены в размере 0,8699 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,7422 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br108,2 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,33 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами как без функционирующего мусоропровода, так и с ним - Br8,2167 за 1 куб. м.

Для Гродненской области ПРЦ на водоснабжение составляют 0,8366 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,6886 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br105,81 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,4 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br7,8367 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br9,0011 за 1 куб. м.

Для Минской области ПРЦ на водоснабжение установлены в размере 0,8423 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,7101 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br109,94 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,47 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br8,5054 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br9,9 за 1 куб. м.

Для Могилевской области ПРЦ на водоснабжение составляют 0,8005 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,6422 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br115,49 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,4 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br8,41 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br9,236 за 1 куб. м.

Для города Минска ПРЦ на водоснабжение установлены в размере Br0,7638 за 1 куб. м, на водоотведение (канализацию) - Br0,5103 за 1 куб. м, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br98,8 за 1 Гкал, на техническое обслуживание лифта - Br1,33 за 1 человека, за обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода - Br5,5734 за 1 куб. м, с функционирующим мусоропроводом - Br7,4663 за 1 куб. м.

В целом по стране затраты на оказание населению жилищно-коммунальных услуг в 2017 году должны быть снижены на Br93,11 млн, из которых Брестская область должна снизить затраты на Br11,6 млн, Витебская - на Br3,89 млн, Гомельская - на Br9,09 млн, Гродненская - на Br14,78 млн, Минская - на Br20,86 млн, Могилевская - на Br15,08 млн, город Минск - на Br17,81 млн.

Облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить до 1 января 2017 года утверждение городскими, районными исполнительными комитетами планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год с учетом соблюдения предельно допустимых планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги.

До 25 января 2017 года должны быть разработаны и утверждены планы мероприятий по обеспечению выполнения предельно допустимых планово-расчетных цен на ЖКУ и заданий по снижению затрат на их оказание населению.

Персональная ответственность за выполнение постановления возложена на председателей облисполкомов и Минского горисполкома.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.