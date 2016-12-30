Республиканский бюджет Беларуси в январе-ноябре исполнен с профицитом 1,6% ВВП

Республиканский бюджет Беларуси за январь-ноябрь 2016 года исполнен с профицитом в 1,4 млрд рублей, или 1,6% к ВВП.

Как сообщает Минфин, доходы равнялись 16,2 млрд рублей (85,6% уточненного годового плана), расходы - 14,8 млрд рублей (79%).

За 11 месяцев в бюджет поступило 7,7 млрд рублей НДС (91,2% уточненного годового плана), 1,9 млрд рублей налога на прибыль (80,1%), 2 млрд рублей акцизов (95,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности сложились в сумме 3,1 млрд рублей (75%), поступления в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) - 10,7 млрд рублей (86,8%).

По состоянию на 1 декабря 2016 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн бел. рублей.

Республиканский бюджет на 2016 год сформирован с профицитом в размере 17,2 трлн рублей (не деноминированных). Доходы предусмотрены в размере 180,6 трлн рублей, расходы - 163,4 трлн бел. рублей.