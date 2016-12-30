В Мадриде запретят въезд грузовиков и автобусов в центр с 3 по 5 января

Власти Мадрида запретят въезд в центр города частным грузовикам и автобусам весом более 3,5 тонны c 3 по 5 января, когда в столице будут проходить кавалькады волхвов. Цель — не допустить терактов, аналогичных тем, которые произошли в этом году в Ницце и Берлине.

Прокуратура ФРГ изучила калибр оружия Амри, использованного в Берлине

Как сообщает мэрия, это решение руководства испанской столицы – очередная мера усиления безопасности в связи с высоким уровнем террористической угрозы. С июня 2015 года в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. После теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, МВД приняло решение о введении дополнительных мер – в особенности в праздничные дни.

Кавалькады волхвов — традиционный праздник в Испании в День волхвов, отмечаемый в каждом испанском городе во второй половине дня 5 января. В этот день во всех городах страны проходят праздничные шествия, посмотреть на которые в столице приходят сотни тысяч человек.

Дуда посетил похороны водителя, погибшего при теракте в Берлине

Представитель мэрии Мадрида отметил, что запрет на въезд грузовиков не связан с "какой-то конкретной угрозой", а является "превентивной мерой". Мэр Мадрида Мануэла Кармена призвала жителей испанской столицы сохранять спокойствие и "не бояться".

Ранее мэрия Мадрида сообщила об усилении мер безопасности в новогоднюю ночь. В частности, будет усилено полицейское патрулирование в местах массового скопления людей, а на прилегающих к центральной площади Пуэрта-дель-Соль улицах, где в ночь с 31 декабря на 1 января собираются десятки тысяч человек, будут установлены дополнительные заграждения – большие вазоны, столбы и другие препятствия для въезда транспорта.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).