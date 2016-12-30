Совмин утвердил проектную документацию БелАЭС

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2016 года №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС.

"Постановлением, которое вступает в силу со дня его принятия, утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, Br2,9 трлн в ценах 2006 года, $340,86 млн", - сообщается на сайте правительства.

Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход г.Островец" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы, расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.