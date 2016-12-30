Газпром продлил контракт на поставку газа в Молдову на три года

Срок действия контрактов между Газпромом и компанией «Молдовагаз» на поставку природного газа и его транзит через территорию Молдовы продлен до 31 декабря 2019 года.

В сообщении АО «Молдовагаз» отмечается, что контракты продлены по соглашению сторон, а закупочная цена природного газа для потребителей из Молдовы по-прежнему будет рассчитываться по «европейской формуле», основанной на среднеарифметическом значении цены реализации газа Газпромом в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты.

Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений.

АО «Молдовагаз» образовано в 1999 году. Акционерами компании являются ОАО «Газпром» (50% акций), правительство Республики Молдова (35,33%), кабинет министров Приднестровья (13,44%) и миноритарные акционеры (1,23%).

По состоянию на 1 января 2016 года в системе АО «Молдовагаз» насчитывалось 676 тыс. 222 потребителя природного газа, в том числе 12 тыс. 208 предприятий. Общая протяженность газовых сетей компании составляет 23,13 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов — 1559 км. По итогам 2015 года компанией было импортировано свыше 1 млрд кубометров газа, прокачано транзитом в Европу 16,723 млрд кубометров.