Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 января 2017 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению правительства № 1095 от 28 декабря 2016 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $90,4 до $79,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $64,1 до $43,5 за 1 т, на товарные бензины - с $55,1 до $23,7 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $23,7 за 1 т (была $36,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В прошлый раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров снижались 1 декабря.