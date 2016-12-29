Европейские акции падают из-за горнорудного сектора, банков

Европейские фондовые рынки открылись небольшим снижением в четверг из-за горнорудного сектора и банков, где больше всех потеряли итальянские банки и Credit Suisse.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 13.35 снизился на 0,3 процента.

Акции банковского сектора оказались среди аутсайдеров из-за итальянских Banco Popolare и Banca Popolare di Milano, которые оба потеряли более 2 процентов.

Акции итальянского кредитора Monte dei Paschi снова не участвовали в торгах, и министр экономики Италии в интервью изданию Il Sole 24 Ore сказал, что сумма правительственной рекапитализации банка будет зависеть от нового плана кредитора.

Акции Credit Suisse упали на 2,1 процента после сообщения в СМИ о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует продажу бондов на сумму $850 миллионов, выпущенных Мозамбиком при участии Credit Suisse, российского ВТБ и BNP Paribas.

Хотя более широкий европейский индекс базовых ресурсов снизился, добывающие драгметаллы компании Polymetal International, Randgold Resources и Fresnillo показали наибольший рост в STOXX 600 - их акции выросли на 1,9-2,6 процента, поскольку цену золота поддержал слабеющий американский доллар.[GOL]

За 2016 год индекс STOXX 600 потеряет 1,4 процента, в то время как французский CAC, немецкий DAX и британский FTSE 100 завершат год в плюсе.