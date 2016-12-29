Рынок акций Китая закрылся почти без изменений, акции Гонконга выросли

Китайский фондовый рынок завершил сессию четверга без существенных изменений - оптимизму инвесторов способствовало снижение беспокойства по поводу нехватки ликвидности в стране, однако участники торгов проявляли осторожность ввиду перспективы введения новых регулирующих мер для сдерживания агрессивного инвестирования со стороны страховых компаний.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,1 процента до 3.297,76 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.096,10 пункта.

Некоторое утешение на рынок принес прогресс, достигнутый в деле избежания дефолтов, связанных с недавним скандалом с поддельными договорами на облигации. Инвестиционный банк Sealand Securities сообщил в четверг, что подписал 19 соглашений со своими контрагентами для урегулирования облигационного спора.

Однако инвесторы соблюдали осторожность вследствие новостей о планах страхового регулятора Китая ужесточить контроль для сдерживания агрессивного инвестирования со стороны некоторых страховых компаний.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. Рост акций инфраструктурных компаний нивелировался снижением бумаг компаний, занятых в сфере недвижимости.

Фондовые индексы Гонконга повысились по итогам сегодняшних торгов вслед за акциями технологических компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,2 процента до 21.790,91пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,1 процента, закрывшись на отметке 9.312,76 пункта.

Индекс, отслеживающий акции компаний, занимающихся информационными технологиями, вырос почти на 2 процента, полечив поддержку от бумаг Tencent Holding Ltd, подорожавших примерно на 2,2 процента.