Золото стабилизировалось на фоне укрепления доллара

Золото в среду стабилизировалось, отыграв потери в начале торговой сессии, на фоне укрепления доллара и европейского рынка акций, отступая от достигнутого в предыдущей сессии максимума почти двух недель.

В 16:45 золото торговалось по $1.139,50 за тройскую унцию по сравнению с $1.138,85 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $0,9 до $1.139,7 за унцию.

"В краткосрочной перспективе мы нацелены на поддержку на уровне $1.100, и его преодоление может стать сильным медвежьим фактором. А уровни сопротивления сейчас находятся на отметках $1.170 и $1.200", - сказал Наим Аслам, главный аналитик ThinkMarkets.

"Сейчас участники рынка очень ждут ускорения повышения ставок в следующем году", - сказал Цзян Шу, главный аналитик Shandong Gold Group.

Уровень потребительского доверия в США вырос в декабре до максимума более чем за 15 лет, как американцы ждут улучшения бизнес-климата после избрания Трампа президентом в ноябре. Этот оптимизм может поддержать ускорение повышения ставок ФРС.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust упали на 0,14 процента до 823,36 тонн во вторник.

Шанхайская биржа золота, крупнейший в мире физический рынок драгметалла, в среду сообщила, что ограничит объём золота в одной сделке, и аналитики говорят, что это ограничит влияние институциональных инвесторов на цены.

Серебро торговалось по $15,84 за унцию по сравнению с $15,95 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $897,10 по сравнению с $900,49, а палладий - $672,50 против $671,00.