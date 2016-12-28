Украина вводит пошлины на импорт российских удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга.

"Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что Россия является основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем", - сообщает МЭРТ.

В пресс-службе заявили, что непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере.

В то же время члены комиссии понимают тот факт, что основными потребителями российских удобрений является сельхозпроизводители и необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер.

"Поэтому в целях обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений.

"До принятия Верховной Радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из Российской Федерации, во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием", - сообщает пресс-служба.

"В ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики о приостановлении принятых мер для рассмотрения до вступления решения в силу", - заявили в МЭРТ.