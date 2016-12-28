Венесуэла объявила о снижении добычи нефти

Венесуэла заявила, что в новом году сократит добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

"Без ущерба обязательствам по зарубежным контрактам с 1 января 2017 года (государственная нефтяная компания) PDVSA и ее подразделения начнут сокращение объемов добычи по своим основным контрактам, все в рамках имеющихся условий и соглашений", — заявило Минэнерго страны.

Венесуэла, одна из наиболее пострадавших от падения цен на нефть стран, сейчас добывает около 2,4 миллиона баррелей нефти и конденсата в день.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино сказал, что сделка позволит сбалансировать ситуацию, после чего можно будет прогнозировать цены на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов за баррель, а на венесуэльскую нефть, более тяжелую и поэтому торгующуюся с дисконтом – 45-55 долларов.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время отправится в поездку по нефтедобывающим государствам для поддержки сделки ОПЕК.

"Я предлагаю новую систему, новую формулу для решения проблем рынков, цен, для стабильности, гармонии, целостности, — сказал он в понедельник, не вдаваясь в подробности.- Я стремлюсь по меньшей мере к 10 годам стабильности с реалистичными, справедливыми ценами на нефть, и я планирую добиться этого".

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Для мониторинга соглашения создан комитет, в который вошли Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир. Возглавляют комитет Россия и Кувейт.