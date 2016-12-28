Промпроизводство в Японии выросло 1,5% в ноябре, указывая на улучшение экономики

Промышленное производство в Японии выросло в ноябре, и производители ожидают увеличения объема продукции в ближайшие месяцы, показали данные в среду, укрепив мнение ЦБ страны о том, что повышение глобального спроса окажет поддержку устойчивому восстановлению экономики.

Розничные продажи также выросли в ноябре, а товарно-материальные запасы снизились третий месяц подряд, указывая на повсеместные улучшения в экономике, при этом недавний подъем экспорта также считается положительным для роста.

Данные укрепили доминирующее на рынке мнение, что Банк Японии воздержится от расширения монетарных стимулов в ближайшие месяцы.

"Хотя внутреннему спросу все еще не хватает устойчивости, подъем экспорта стимулирует увеличение производства", - сказал главный экономист Такеси Минами Norinchukin Research Institute.

"Вероятно, производство и далее продолжит умеренно восстанавливаться".

Объем промышленного производства вырос на 1,5 процента в ноябре по сравнению с октябрем, показали предварительные данные Министерства торговли, почти совпав с усредненным прогнозом аналитиков, которые ожидали роста на 1,6 процента.

В сентябре показатель вырос на 0,6 процента, а в октябре практически не изменился.

Опрошенные министерством производители ожидают увеличения на 2,0 процента в декабре и на 2,2 процента в январе, что говорит о росте их оптимизма в отношении спроса за рубежом.

Отдельные данные, опубликованные правительством, показали, что розничные продажи выросли на 1,7 процента в ноябре в годовом исчислении, значительно превысив консенсус-прогноз, предполагавший рост на 0,6 процента.