Доллар укрепляется, фунт падает после Рождества

Доллар укрепился к иене и другим основным валютам во время малоактивных торгов вторника, британский фунт понёс наибольшие потери из-за тревог в связи с предстоящими переговорами о Brexit в 2017 году.

На последней неделе уходящего года тенденция укрепления доллара сохранилась, хотя его отскок на 1 процент перед рождественскими каникулами позволил предположить, что штурм отметки в 120 иен и паритет с евро может подождать до января.

Доллар вырос на 0,25 процента до 117,40 иены и на 0,1 процента до $1,0441 за евро к 16.33.

Поскольку биржи Гонконга и Сиднея были закрыты, азиатский регион слабо отреагировал на данные инфляции Японии, где потребительские цены в ноябре падали девятый месяц подряд в годовом выражении.

Иена потеряла почти пятую часть стоимости с начала ноября, и некоторые в Токио утверждают, что замедление роста доходности казначейских облигаций США и опасения из-за курса избранного президента Дональда Трампа в отношениях с Китаем могут поддержать японскую валюту.

Британский фунт потерял почти половину процента до $1,2243, торгуясь вблизи 8-недельного минимума, обновлённого перед западным Рождеством.