Россия нарастит экспорт оружия до $13 млрд в 2016 году - глава Ростеха

Российский государственный экспортер оружия Рособоронэкспорт, входящий в госкорпорацию Ростех, продаст в 2016 году продукции военного назначения примерно на $13 миллиардов. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, в 2015 году объем продаж компании составлял $12,7 миллиарда.

"План мы, конечно, выполним, - сказал Чемезов. - В любом случае больше, чем в прошлом году будет, каждый год идет рост".

Он также отметил, что избрание Дональда Трампа президентом США, которое, по его мнению, может привести к "потеплению" отношений с этой страной, вряд ли скажется на экспортных военных контрактах.

"Мы американцам особо-то ничего и не продаем, и не продавали за исключением вертолетов, которые они покупали для Афганистана, - сказал он. - И вот они сейчас сняли санкции с Рособоронэкспорта, потому что им нужны запчасти под эти вертолеты".

Напомним, год назад США вывели из-под санкций контракты Рособоронэкспорта, касающиеся технического обслуживания российских вертолетов Ми-17 в Афганистане.