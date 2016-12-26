В России запретили непищевую продукцию на спирте

Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней.

Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства.

"В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)", - говорится в документе.

Отмечается, что такое решение принято по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

Как сообщалось, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области РФ отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", 75 человек скончались. В регионе введен режим ЧС, по факту возбуждено уголовное дело.