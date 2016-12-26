Последнее обновление: 26.12.2016 12:39

Лукашенко: Беларусь никому никогда не была должна

Лукашенко решил обсудить условия, на которых зарубежные, в первую очередь российские банки предоставляют или готовы предоставлять кредиты экономике Беларуси. Он признал, что банковская сфера, по сути, является единственным каналом поступления кредитов в страну.

"Нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов - это святое», - заявил Лукашенко на совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования.

«Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель», - потребовал он.

"Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить. Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства"…

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