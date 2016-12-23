Акции ядерных компаний выросли на словах Трампа о гонке вооружений

Акции производителей урана и ядерного топлива, а также других компаний, работающих в сфере ядерных технологий, выросли на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о неизбежной победе США в возможной гонке вооружений.

На бирже NASDAQ стоимость акций Uranium Resources до открытия основных торгов выросла на 6,99%, Uranium Energy — на 9,09%, Cameco — на 2,26%, Lightbridge — на 4,43%.

Накануне, 22 декабря, Дональд Трамп написал на своей странице в сети Twitter, что США должны усиливать и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию. 23 декабря ведущие утреннего шоу на телеканале MSNBC сообщили в эфире, что Трамп в ходе разговора с ними по телефону сказал, что не боится «гонки вооружений».

Как утверждают ведущие шоу, Трамп во время внеэфирного разговора по телефону с Микой заявил: «Пусть это будет гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом шагу и переживем их всех».

В ходе традиционной «большой пресс-конференции» президент России Владимир Путин в пятницу заявил журналистам, что не видит в заявлении Трампа ничего необычного, так как и во время избирательной кампании тот говорил о необходимости укрепления вооруженных сил США.

Глава государства также отметил, что российские власти проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала страны и ее вооруженных сил