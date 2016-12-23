Золото дорожает, но заканчивает в минусе 7-ю неделю подряд

Золото немного дорожает в пятницу на фоне небольших объёмов торгов перед Рождеством и отступления доллара от 14-летнего максимума, но готовится завершить в минусе уже седьмую неделю подряд.

Золото подешевело более чем на $200 за унцию с максимума, достигнутого сразу же после президентских выборов в США 8 ноября, так как его победа вызвала рост доллара и доходности казначейских облигаций США.

С начала квартала оно упало в цене на 14 процентов, но с начала года подорожало на 6,7 процента, а период с января по март оказался сильнейшим кварталом за последние 30 лет.

В 15:58 золото торговалось по $1.131,54 за тройскую унцию по сравнению с $1.128,60 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,6 до $1.132,3 за унцию.

"(Многие) трейдеры закрыли свои портфели. Для них год закончился, - сказал аналитик LBBW Торстен Преттель. - При отсутствии шокирующих политических или экономических событий и с учётом слабого спроса в Азии, я бы сказал, что до января ничего особого не будет происходить, и цена на золото будет держаться в районе $1.130".

Золото остаётся в значительной степени зависимым от валютных колебаний, добавил он. "Наиболее важными факторами для золота сейчас являются курс доллара к евро, а также реальные процентные ставки в США".

Доллар на полпроцента отошёл от многолетних максимумов после того, как ФРС США удивила рынки, указав, что процентные ставки в следующем году могут вырасти быстрее, чем ожидалось.

"Есть риск дальнейшего падения цен на золото и серебро в краткосрочной перспективе, поскольку ФРС собирается увеличивать ставку более агрессивно в ответ на инфляционную политику Трампа", - говорится в еженедельном обзоре Capital Economics.

Спрос на золото в Индии остаётся приглушённым на этой неделе из-за денежного кризиса и праздников, несмотря на резкое падение цен до минимума с февраля, а премии в Китае упали с почти что 3-летних максимумов, достигнутых на предыдущей неделе.

Серебро торговалось по $15,76 за унцию по сравнению с $15,78 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $902,75 по сравнению с $901,99, а палладий - $653,25 против $654,50.