Саудовская Аравия ожидает роста нефтяных доходов на 46% в 2017 году

Саудовская Аравия ожидает скачка доходов от продажи нефти на 46 процентов в следующем году на фоне роста котировок сырья после соглашения между королевством и другими производителями о сокращении добычи, пишет Bloomberg.

Крупнейший в мире экспортер нефти рассчитывает получить 480 миллиардов риалов ($128 миллиардов) от продажи нефти в 2017 году по сравнению с 329 миллиардами в этом году, следует из документа, опубликованного Министерством финансов в четверг. Ненефтяные доходы королевства вырастут на 6,5 процента в следующем году до 212 миллиардов риалов, согласно документу.

Цены на нефть растут с тех пор, как Организация стран-экспортеров нефти, крупнейшим членом которой является Саудовская Аравия, достигла соглашения с другими производителями о сокращении добычи в следующем году. Бюджет королевства исходит из того, что мировые производители будут сокращать добычу в соответствии со своими обещаниями, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Нефть Brent торговалась в четверг выше $55 за баррель, что почти вдвое дороже январского минимума.

"Рост нефтяных доходов соответствует ожиданиям властей, что рынок ребалансируется в сторону повышения, и это, очевидно, признак того, что они ждут нефть в среднем по $60 за баррель в следующем году", - сказал Джон Сфакианакис, директор экономических исследований в Gulf Research Center.

Бюджет Саудовской Аравии сильно зависит от продажи нефти, и финансы королевства пострадали с началом обвала цен в 2014 году. Общие доходы в этом году ожидаются на уровне 528 миллиардов риалов, или меньше половины от 2013 года, когда нефть торговалась выше $100 и обеспечивала 90 процентов поступлений в бюджет.

В этом году королевство объявило меры жесткой экономии, чтобы пережить спад рынков. В апреле заместитель наследного принца Мухаммед бен Сальман представил экономический план до 2030 года, который должен снять Саудовскую Аравию с "нефтяной иглы". Правительство намерено потратить на эту программу 42 миллиарда риалов в 2017 году по сравнению с 9 миллиардами в этом году, сообщил Минфин.