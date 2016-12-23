Иностранные фонды надули рекордный пузырь на российском валютном рынке

Российский валютный рынок бьет многолетние рекорды в традиционно неблагополучном декабре, несмотря на пик погашений внешнего долга и проблемы с валютной ликвидностью у крупных банков.

На торгах в пятницу курс доллара снижается еще на 5 копеек - к 11.36 сделки с расчетом завтра на Московской бирже проходят по 60,9050 рубля за доллар. Евро дорожает на 3 копейки - до 63,62 рубля.

С начала месяца доллар в РФ стал дешевле на 5,2%, что является абсолютным рекордом для декабря с 2004 года, пишет finanz.ru.

В среднем в декабре рубль девальвировался на 1,4%, следует из статистики Bloomberg. Результат хуже российская валюта показывала только в августе - за последние 10 лет лишь однажды (и также в этом году) рубль смог показать рост в этом месяце.

Рубль поддерживают продажи валюты экспортерами под налоги, выплата которых должна состояться в начале следующей недели, прокомментировал главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.

"Складывается ощущение, что многие корпорации до последнего надеялись на рост доллара в концу года, но тщетно. Поэтому теперь не остается ничего иного, как продавать «в рынок», а спекулянты играть против такого потока по понятным причинам не желают", - сказал Полевой.

Кроме того, по его словам, нерезиденты продолжают активно покупать облигации федерального займа, конвертируя для этого валюту в рубли.

Поток "горячих денег" из-за рубежа позволяет наслаждаться стабильным курсом, но в долгосрочной перспективе это бомба замедленного действия - по сути на российском валютном рынке надувается "пузырь", отметил заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

По данным ЦБ, с начала года западные фонды вложили в ОФЗ более 300 млрд рублей, а спекулятивные ставки на рубль на бирже Чикаго достигли исторического максимума.

"Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары/евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через некоторое время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль", - объясняет он.

Проблема в том, что при первых признаках каких-либо рисков капитал стремительно побежит обратно. "Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвертый", - сказал Миркин.