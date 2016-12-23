Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале до марта 2017 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзывает все рейтинги по национальной шкале в России после изменения регулирования, сообщило агентство в пятницу.

Fitch отзовет около 150 публичных российских рейтингов по национальной шкале до 31 марта 2017 года.

Требования к рейтинговой отрасли были ужесточены после санкций против Москвы, которые привели к отзыву рейтингов у эмитентов, попавших под них, после чего российские власти обвинили международные рейтинговые агентства в предвзятости.

Fitch поддерживает и ожидает непрерывного открытого и конструктивного диалога с Центральным банком, говорится в сообщении.

Агентство продолжит присваивать рейтинги по международной шкале оценки российским эмитентам.