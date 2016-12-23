Доллар стабилен в преддверии праздников, бережет силы для нового года

Активность на валютных рынках была снижена в пятницу в преддверии рождественских каникул, однако участники рынков всё ещё ждут роста доллара в новом году на фоне увеличения спреда доходности облигаций.

Поскольку японский рынок уже прекратил работу, доллар к 8.50 застыл у отметки 117,42 иены, опустившись на 0,09 процента после роста до 118,66 иены - максимального показателя с начала февраля - неделю назад.

Евро немного подрос к доллару на 0,12 процента до $1,0448, лишь немного оправившись от снижения до минимума почти 14 лет в $1,0350 ранее на этой неделе.

Индекс доллара снизился на 0,11 процента до отметки 102,98 и остаётся вблизи недельного пика в 103,65.

Данные в четверг показали, что ВВП США в третьем квартале 2016 года рос быстрее, чем изначально прогнозировалось, но разочаровывающие показатели персональных расходов и доходов указывают на замедление роста в текущем квартале.

Ралли доллара частично подогревалось ожиданиями, что политика избранного президента США Дональда Трампа и контролируемого республиканцами Конгресса подстегнет рост экономике.