Суд Минска обязал журналиста AP опровергнуть стронций в белорусском молоке

Решением экономического суда города Минска от 22 декабря 2016 года признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ОАО «Милкавита» сведения, распространенные журналистом информационного агентства Associated Press в статье под заголовком «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке», опубликованной 25.04.2016 на сайте http://bigstory.ap.org.

Суд обязал Карманова направить в Associated Press официальное письменное опровержение, переведенное на английский язык, говорится в сообщении Экономического суда Минска.

Постановлено взыскать с журналиста в пользу Милкавиты 840 белорусских рублей в возмещение расходов истца по оплате государственной пошлины и 1500 белорусских рублей в возмещение расходов истца по оплате юридической помощи.

Суть подготовленной к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС статьи сводится к тому, что рядом с Полесском радиологического заповедником журналисты обнаружили ферму, которая поставляет молоко на ОАО «Милкавита» в Хойниках, которое, в свою очередь, продает около 90% продукции в Москву.

В молоке, которое журналисты как частные лица впоследствии сдали на проверку в Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, было обнаружено превышение нормы по стронцию в 10 раз. У фермера же вовсе не оказалось никаких приборов для контроля радиоактивных элементов в продуктах питания. Журналисты выяснили также, что в Беларуси вообще нет возможности исследовать продукты на содержание радионуклидов америция.