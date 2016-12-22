Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав

Nokia Corp сообщила в среду, что подала ряд исков против Apple Inc за нарушение 32 патентов на технологии, ответив на поданный днём ранее иск производителя iPhone против бывшего лидера индустрии мобильных телефонов.

Иски Nokia касаются патентов на дисплеи, пользовательские интерфейсы, программное обеспечение, антенны, наборы микросхем и кодирование видеосигнала.

"После подписания договора о лицензировании, покрывающего ряда патентов Nokia Technologies в 2011 году Apple отклонила последующие предложения Nokia о лицензировании других запатентованных разработок, используемых во многих продуктах Apple", - говорится в заявлении Nokia.

Apple во вторник подала в суд на Acacia Research Corp и Conversant Intellectual Property Management Inc, обвинив их в сговоре с Nokia ради несправедливого получения заоблачной выручки от Apple.

"Мы всегда были готовы платить честную цену, чтобы обеспечить права патентов на технологии наших продуктов, - сказал представитель Apple Джош Розенсток. - К сожалению, Nokia отказалась лицензировать свои патенты на справедливой основе и теперь использует тактику патентного тролля в попытке выбить деньги из Apple".

Acacia и Conversant не смогли немедленно ответить на запрос о комментарии, Nokia не сумела немедленно дать комментарий о иске Apple.

Похоже, что иски Nokia и Apple знаменуют возвращение "патентной войны смартфонов", начавшейся пять лет назад, когда Apple подала несколько исков о нарушении патентных прав против Samsung Electronics.