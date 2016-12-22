Совмин утвердил основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год

Постановлением Совмина №1053 от 20.12.2016 утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.

Как сообщает сайт правительства, лесовосстановление и лесоразведение предусмотрено в объеме 31 111,9 гектаров. В том числе предполагается создать 11 611,0 гектаров лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом. Ввод лесных насаждений в категорию ценных лесных насаждений - 33 464,0 гектаров. Рубки ухода в молодняках - 56 888,6 гектаров, а Рубки промежуточного пользования - 5 263,5 тыс. куб. метров.

Персональную ответственность за выполнение основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год в правительстве возложили на министров лесного хозяйства, обороны, образования, по чрезвычайным ситуациям, председателя Минского горисполкома.

Управлению делами президента, Национальной академии наук Беларуси предложено самим определить должностных лиц, на которых будет возложена персональная ответственность за выполнение утвержденных показателей.

В свою очередь Министерство лесного хозяйства до 25 марта 2018 г. должно отчитаться перед правительством о выполнении основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.