Уолл-стрит закрылась в минусе, прервав послевыборное ралли

Фондовые индексы США завершили сессию среды в минусе, при этом секторы здравоохранения и недвижимости ослабли на следующий день после того, как Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average достигли рекордных максимумов.

Акции США демонстрируют ралли с президентских выборов 8 ноября: Dow за это время прибавил 9 процентов, S&P 500 - 6 процентов из-за ожиданий того, что планы избранного президента Дональда Трампа об упрощении регулирования и увеличении инфраструктурных расходов ускорят рост экономики.

Некоторые инвесторы беспокоятся, что послевыборное ралли сделало акции дорогими, и опасаются, что законодатели могут воспротивиться серьёзному снижению налогов и другой политике, которая может привести к увеличению дефицита федерального бюджета.

"Люди берут паузу и хотят посмотреть, что произойдёт, - сказал Крис Заккарелли из Cornerstone Financial Partners. - Будет интересно посмотреть, какие законопроекты они смогут провести через Конгресс и какие нормы регулирования отменят в первые сто дней его (Трампа) президентства".

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,16 процента до 19.941,96 пункта, индекс S&P 500 - на 0,25 процента до 2.265,18 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,23 процента до 5.471,43.

Сектор здравоохранения просел на 0,60 процента, а сектор недвижимости - на 1,32 процента.

Акции Twitter сбавили 4,69 процента после того, как технический директор компании сообщил, что покинет ее вслед за рядом других высокопоставленных сотрудников.

Бумаги FedEx снизились на 3,33 процента после того, как квартальные результаты компании, специализирующейся на перевозке и доставке почтовых посылок, не оправдали ожиданий.