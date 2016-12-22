Последнее обновление: 22.12.2016 15:29

Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 декабря 2016 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 1,955 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,007 рубля и составил 1,962 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,04 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,046 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,2 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,21 рубля (вырос на 0,01 рубля).

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