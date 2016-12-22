Кипр присоединился к Международной ассоциации рынков капитала

Ассоциация инвестиционных фондов Кипра (CIFA) — отраслевая организация, которая представляет интересы более 230 фондов, зарегистрированных на Кипре, вступила в Международную ассоциацию рынков капитала (ICMA). CIFA присоединилась к ICMA после получения статуса полноправного члена Ассоциации европейских фондов и управления активами (EFAMA) в июне 2016 года

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA), представляющая интересы продавцов и покупателей в мировой инвестиционной отрасли, будет поддерживать развитие Кипра как формирующейся юрисдикции для европейских фондов.

Одна из приоритетных задач Ассоциации инвестиционных фондов Кипра – улучшение законодательной и нормативно-правовой базы инвестиционной отрасли Кипра, говорится в сообщении CIFA.

В настоящее время правительство Кипра готовит новую систему налогового регулирования, которая ещё больше усилит привлекательность Кипра для инвестиционных фондов. Как заявил министр финансов Республики Кипр Харрис Георгиадес, правительство Кипра находится на финальной стадии подготовки законопроекта.

Помимо этого, Кипр планирует провести ряд пенсионных реформ с целью оздоровить национальные схемы начисления пенсии и продвигать Кипр как международный центр управления пенсионными накоплениями. Подобные меры направлены на существенное увеличение пенсионных активов институционального уровня, что откроет фондам и организациям по управлению активами доступ к более широкому рынку.

Закон о новом режиме регистрации фондов альтернативных инвестиций, который будет принят в начале 2017 года, избавит участников рынка от необходимости авторизации и мониторинга каждого нового зарегистрированного фонда. Вместо этого фонды альтернативных инвестиций смогут пользоваться услугами компаний, управляющих фондами альтернативных инвестиций, которые будут иметь закрепленный статус и обеспечат надзор за деятельностью фондов, в то время как время регистрации сократится до 3-5 недель.

"Инвесторы, которые готовы вложить средства в определенные активы в рамках стратегии компаний, управляющих фондами, не хотят тратить до шести месяцев на ожидание подходящего фонда. Вступление Ассоциации инвестиционных фондов Кипра в Международную ассоциацию рынков капитала послужит укреплению инвестиционной отрасли, и 2017 год станет вехой в развитии инвестиционных фондов Кипра. После назначения уполномоченного управляющего зарегистрированные фонды альтернативных инвестиций смогут способствовать тому, чтобы спонсоры перенесли свои офшорные структуры на Кипр. Это позволит в условиях здорового регулирования выводить фонды, зарегистрированные в ЕС, на рынок еще быстрее, чем раньше. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с Международной ассоциацией рынков капитала и ее членами. Стимулируя рост европейской отрасли управления активами, мы обеспечим приток частного финансирования в реальную экономику", - отметил президент Ассоциации инвестиционных фондов Кипра Ангелос Грегориадис, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В ICMA входят около 500 участников из 60 стран, в том числе правительственные эмитенты, центральные банки, инвестиционные, коммерческие и универсальные банки, независимые фонды благосостояния, брокеры, управляющие активами, биржи и поставщики инфраструктуры.

Председателем ассоциации является бывший топ-менеджер HSBC Bank Plc Спенсер Лейк.

ICMA обладает региональной организацией, где у каждого из 13 регионов есть свой собственный комитет, решающий специфические для региона вопросы. Члены могут участвовать в работе комитета своего региона, председатель которого, как и остальные члены комитета, является действующим игроком рынка и работает во входящем в ассоциацию финансовом учреждении.